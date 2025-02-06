В России вырос объем промышленного производства

Рост промышленности в РФ в 2024 году составил 4,6%

По данным Росстата, объем промышленного производства в России в 2024 году увеличился на 4,6% по сравнению с 2023 годом. Особенно заметный рост произошел в декабре: по сравнению с декабрем 2023 года он составил 8,2%, а к ноябрю 2024 года — 15%, сообщает «ФедералПресс» .

Согласно статистическим данным, в 2024 году в стране было добыто 427 миллионов тонн угля (99,4% к 2023 году), в том числе 328 миллионов тонн каменного угля (97,3%). Добыча природного газа составила 579 миллиардов кубометров (108,7%), нефтяного попутного газа — 106 миллиардов кубометров (101,2%), сжиженного природного газа — 34,7 миллиона тонн (105,4%).

Что касается производства мяса, объем достиг 3,8 миллиона тонн (101,8%), птицы — 5,2 миллиона тонн (101,8%), полуфабрикатов — 4,9 миллиона тонн (104,7%), колбас — 2,5 миллиона тонн (101,6%), а рыбы — 4,3 миллиона тонн (95,5%).

Выпущено 1,9 миллиарда банок соков (104%), 1,5 миллиарда банок консервов (107,1%) и 8 миллионов тонн подсолнечного масла (111,7%). Маргарина было выпущено 456 тысяч тонн (101,1%), молока — 6 миллионов тонн (105,1%), сливочного масла — 331 тысяча тонн (98,6%), сыров — 841 тысяча тонн (105,1%), творога — 475 тысяч тонн (105%). Что касается пшеничной муки, ее объем составил 9,2 миллиона тонн (101,5%), крупы — 1,9 миллиона тонн (100,8%), хлебобулочных изделий — 4,9 миллиона тонн (97,3%), сахара — 6,6 миллиона тонн (99,8%), а кондитерских изделий — 4,3 миллиона тонн (103,9%).