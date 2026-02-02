В России вырастет спрос на медиков, инженеров и специалистов по безопасности

Эксперт Платонова: на рынке труда в приоритете будут медицина и IT-безопасность

В 2026 году в России наиболее востребованными станут специалисты в медицине, инженерных и производственных отраслях, в сфере кибербезопасности, рассказала менеджер по аналитике кадровой компании «Адвирос» Илона Платонова. Об этом сообщает Sputnik .

Платонова заявила, что в 2026 году в России сохранятся кадровые дефициты в отраслях, где требуются высококвалифицированные специалисты и длительное обучение. В первую очередь это касается медицины, пищевой промышленности, машиностроения, приборостроения, производства электроники и лекарственных средств.

Эксперт отметила, что растет спрос на гибридные профессии в медицине, например, медицинских менеджеров, сочетающих клинический опыт и управленческие навыки. Востребованными останутся инженеры различных профилей, особенно в сфере электроники, а также руководители пищевых и технологических производств. В регионах продолжится конкуренция за квалифицированных рабочих, таких как токари и сварщики, а также сохранится дефицит водителей разного уровня и специализации.

Платонова подчеркнула, что цифровизация усиливает потребность в специалистах по физической и кибербезопасности. Она добавила, что разрыв в оплате труда между мегаполисами и регионами сокращается, чтобы удерживать специалистов на местах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.