В России ввели новые правила оплаты сверхурочной работы

Госдума в третьем чтении приняла закон о повышении оплаты сверхурочной работы. Документ вступает в силу с 1 сентября 2024 года, сообщает пресс-служба парламента.

Изменения внесены в статью 152 Трудового кодекса РФ. Законопроект был зарегистрирован в декабре прошлого года.

Компенсацию за сверхурочную работу будут рассчитывать из заработной платы сотрудника. Туда включаются и премии, а также другие стимулирующие выплаты.

За первые два часа работы сотрудники будут получать оплату не менее чем в полуторном размере, а за последующие часы труда — не менее чем в двойном. Также сотрудник и работодатель могут заключить соглашение об оплате переработок.

Ранее Госдуму попросили принять закон о недопуске иноагентов к участию в выборах. Причиной этому стало желание Татьяны Лазаревой* баллотироваться в Мосгордуму.

*Внесена в список иноагентов министерством юстиции РФ.