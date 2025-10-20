В России в следующем году увеличат пенсии на 7,6%

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, как и кому в 2026 году в России увеличат пенсионные выплаты, сообщает «ФедералПресс».

«Страховые пенсии увеличатся уже в январе 2026 года на 7,6%. Причем считаю важным отметить, что с учетом сложившегося опыта выплаты пенсий при совпадении дня выплаты с выходным или праздничным днем, в декабре пенсионеры, получающие страховые пенсии в первые 11 дней месяца, получат две выплаты», — сказал эксперт.

По его словам, речь идет о страховой пенсии за декабрь и о страховой пенсии за январь в конце декабря.

Предположим, что размер страховой пенсии гражданина в последний месяц 2025 года равен 25 237 рублям. В таком случае, после индексации в январе, его пенсия возрастет до 27 155,01 рубля, что соответствует увеличению примерно на 1,9 тыс. рублей (25 237 * 1,076).

В приведенном примере пенсионер получит выплату в размере 25 237 рублей в начале декабря, а к концу того же месяца его выплата составит уже 27 155,01 рубля. Как пояснил специалист, это обусловлено наличием выходных и праздничных дней с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.