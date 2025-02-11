В России узаконят невозвратные тарифы для гостиниц

В российских отелях могут ввести возвратные и невозвратные тарифы

В российских отелях могут ввести возвратные и невозвратные тарифы при бронировании, законопроект рассмотрит Госдума весной 2025 года, пишет газета «Известия» .

«Это позволит туристу выбирать, исходя из своих предпочтений и ситуации», сказано в пояснительной записке законопроекта, который инициировали в Минэкономразвития.

Это позволит или сэкономить деньги при поездке, или забронировать номер по более высокой цене с возможностью отмены заказа.

Сейчас туристы часто бронируют сразу несколько гостиниц, а затем выбирают более удобный вариант, не уведомляя другие отели об отмене, пояснили ситуацию в ведомстве.

Ранее сообщалось о возможной маркировке батарей отопления в России для исключения оборота контрафактной продукции.