В России увеличатся цены на грибы

В России ожидается подорожание грибов как дикорастущих, так и переработанных, сообщают « Известия ».

Участники рынка связывают это с инфляцией, ростом логистических издержек, а также с сокращением производственной базы.

Уже в январе 2026 года свежие грибы выросли в цене на 6% по сравнению с предыдущим месяцем. Среди ключевых факторов — увеличение затрат на продажу, в том числе через маркетплейсы.

Как пояснили представители отрасли, комиссия онлайн-площадок достигает 46% от стоимости товара. Если раньше отправка одной банки обходилась примерно в 75 рублей, то сейчас — около 350 рублей.

При этом аналитики прогнозируют рост объема продаж грибов в 1,5 раза к 2030 году. Ожидается, что цены будут повышаться умеренно — в среднем на 5–10% каждый год.

