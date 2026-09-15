В России утвердили стратегию развития креативной экономики до 2036 года

Правительство России утвердило стратегию развития креативной экономики до 2036 года, которая предусматривает рост вклада сектора в ВВП до 7,7% и меры поддержки регионов, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал стратегию развития креативной экономики до 2036 года. Документ подготовило Минэкономразвития России по поручению президента Владимира Путина совместно с федеральными органами власти, отраслевыми и экспертными сообществами.

Стратегия охватывает 16 отраслей креативной экономики. К 2030 году вклад сектора в ВВП страны планируется увеличить до 6%, к 2036 году — до 7,7%. Документ призван сократить различия в развитии отрасли между регионами, увеличить число компаний и индивидуальных предпринимателей, а также долю бизнеса, регистрирующего объекты интеллектуальной собственности.

«Утвержденная правительством стратегия развития креативной экономики охватывает все 16 отраслей и задает комплексный подход к развитию сектора. Следующий этап — определить конкретные задачи и зоны ответственности федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других участников», — прокомментировал заместитель председателя правительства России Александр Новак.

Для поддержки отрасли сформируют многоуровневую систему управления: федеральную координацию, региональные программы и взаимосвязанную инфраструктуру. К 2030 году меры развития креативных индустрий, включая создание кластеров, должны запустить не менее 30 регионов, к 2036 году — 45.

Стратегия также предусматривает межотраслевые проекты с участием креативного сектора, туризма, информационных технологий и промышленности. В числе направлений — развитие кадров, экспорта, защиты интеллектуальной собственности и регулирования применения искусственного интеллекта. К 2030 году число выпускников по креативным направлениям должно вырасти на 22% по сравнению с 2025 годом.

План реализации стратегии будут разрабатывать на трехлетние периоды с конкретными сроками и ответственными исполнителями. Мониторинг показателей обеспечат Минэкономразвития России, профильные ведомства и Росстат, а ключевые вопросы рассмотрит координационный совет при правительстве России по развитию креативных индустрий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.