В России средние зарплаты в сфере ЖКХ за год выросли на 13%

В России новые сотрудники в сфере жилищно-коммунального хозяйства стали зарабатывать на 13% больше, чем год назад. Об этом РИАМО сообщили аналитики сервиса «Авито Работа», которые сравнили размер оплаты труда в сфере ЖКХ летом 2024 года и 2023 года соответственно.

Согласно аналитическим данным, всего за год зарплата в сфере ЖКХ стала на 13% больше, достигнув отметки в 53 236 рублей в месяц при графике с полным рабочим днем.

«Инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства постоянно развивается и испытывает потребность как в рабочих сотрудниках, так и в профессионалах, способных предоставлять услуги населению и контролировать эксплуатацию систем. Летом 2024 года, перед началом осенних работ, мы отметили высокую активность найма в этом сегменте. Так, за последние три месяца число вакансий в сфере ЖКХ выросло на 314%», — рассказал РИАМО директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

Самый высокий рост зарплаты зафиксирован у профессии маляра. За год средняя зарплата увеличилась на 25%, составив 86 712 рублей в месяц.

На 23% больше, по сравнению с летом 2023 года, стали предлагать кандидатам на вакансии дворника — в среднем они могли рассчитывать на 40 124 рубля в месяц при полной занятости.

На третьем месте по увеличению зарплаты оказалась профессия сантехника. Новым сотрудникам в этой сфере предлагают на 19% больше денег, чем годом ранее. Теперь оплата труда сантехников составляет 72 442 рубля в месяц при полном рабочем дне.