В России с развитием ИИ стали появляться новые профессии

В связи с прогрессом нейросетевых технологий в России, крупные IT-компании отмечают возникновение новых профессий, включая специалистов по обучению искусственного интеллекта, исследователей-разработчиков и промпт-инженеров, об этом пишет РИА Новости .

HR Business partner MTS AI Марина Квасова отметила, что компания расширяет команду под новые проекты, вызванные активной работой с LLM и развитием таких как ChatGPT. Это привело к появлению должностей разработчика-исследователя, промпт-инженера и тренера ИИ.

«Яндекс» первым еще в апреле начал набор тренеров искусственного интеллекта. Эти специалисты обучают языковые модели создавать правильные, корректные, безопасные и содержательные ответы на запросы. Тренером ИИ может стать любой человек, даже без опыта работы с текстами, главное — умение ясно и грамотно выражать свои мысли, как пояснили в компании.

Редактор создает ответы на различные запросы, от деловых писем до сценариев детских праздников. Эти примеры загружаются в нейросеть, которая использует их как эталоны. Также ИИ-тренер оценивает ответы нейросети, ранжируя их от лучших к худшим, выбирая наиболее подходящие и отмечая неправильные или нелогичные ответы.

В Sitronics group подчеркнули, что развитие ИИ привело к появлению профессии промпт-инженера. По словам вице-президента по управлению персоналом и организационному развитию Sitronics Group Маргариты Лощинкиной, эти специалисты развивают взаимодействие человека с нейросетью через голосовой интерфейс, требующее знания языков программирования и математики, а также умения четко формулировать задачи и видеть варианты решений.

