В России с 1 апреля ужесточат ГОСТ на белый хлеб

С 1 апреля в России вступает в силу обновленный ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки, который ужесточает требования к сырью и технологии производства, сообщает RT .

Заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко пояснила, что новый стандарт уточняет требования к муке, добавкам и показателям безопасности.

«Новый стандарт уточняет требования к сырью, технологическим параметрам и органолептическим характеристикам продукции. В частности, усиливается контроль за составом: речь идет о более четком регулировании используемой муки, допустимых добавок и показателей безопасности. Это означает, что классический белый хлеб в понимании ГОСТа должен соответствовать более строгим критериям, чем это было ранее», — подчеркнула она.

По словам эксперта, для потребителей это означает более предсказуемое качество. ГОСТ не запрещает выпуск продукции по техническим условиям, однако задает ориентир для рынка.

«ГОСТ — это всегда про стабильность: покупая хлеб, произведенный по стандарту, человек получает продукт с понятными характеристиками по вкусу, текстуре и пищевой ценности. При этом важно понимать, что ГОСТ не запрещает производителям выпускать продукцию по собственным техническим условиям (ТУ), но именно стандарт задает ориентир, к которому рынок в целом стремится», — рассказала Фоменко.

Она добавила, что белый хлеб остается продуктом с высоким гликемическим индексом и новый ГОСТ не делает его диетическим, однако ограничивает нежелательные компоненты и усиливает требования к технологии производства.

