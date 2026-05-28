В России разработчики сайтов получают 224 тыс рублей за проект

Аналитики платформы «Консоль» рассказали, что в среднем за создание сайта самозанятые получают 224 355 рублей за проект. Это самый высокий показатель среди удаленных подработок.

На втором месте находится проектирование со средним чеком 187 360 рублей. Третью позицию занимают психологические консультации — 180 566 рублей за проект.

В пятерку также вошли видеомонтаж и дистрибуция музыки. Видеомонтажеры получают в среднем 130 754 рубля, специалисты по дистрибуции музыки — 126 555 рублей.

По данным платформы, 62% россиян совмещают работу в найме с подработками, чаще выбирая онлайн-формат. В компании отметили, что самые высокие чеки фиксируются в сферах, где требуются квалификация и портфолио.

«Удаленная подработка перестала быть историей только про курьеров или простые разовые задачи. Сегодня многие специалисты совмещают основную работу в найме с проектной деятельностью по вечерам или в выходные. Для бизнеса такой формат тоже удобен: компании могут быстро привлекать специалистов под конкретные задачи без расширения штата», — отметила HR-директор «Консоли» Галина Юрманова.

