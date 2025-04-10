В России растет востребованность складских специалистов

Зарплаты сотрудников складов в России выросли на 20% за год

Логистическая отрасль продолжает активно привлекать персонал для поддержки растущего сегмента e-commerce. В I квартале 2025 года работодатели существенно увеличили зарплатные предложения для сотрудников складов — в среднем на 20% по сравнению с предыдущим годом, еще они активно наращивают штат. Количество вакансий для отдельных специалистов с 2024 года выросло в несколько раз, сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито Работа».

Среди складских специалистов абсолютным лидером по темпам роста вакансий стала профессия стикеровщика — спрос на них в I квартале 2025 года вырос в 3,5 раза (+251%) за год, а соискатели могли рассчитывать в среднем на 80 073 рубля в месяц.

На втором месте по востребованности оказались приемщики товаров (+152% вакансий) со средними зарплатными предложениями в 66 101 рублей в месяц для новых сотрудников. Существенно вырос спрос и на фасовщиков (+74%), которым работодатели готовы предложить в среднем 57 615 рублей в месяц. Далее в рейтинге идут кладовщик (+34% с зарплатой в 66 106 рублей) и диспетчер (+30% с зарплатой 43 170 рублей).

Рост спроса на складской персонал связан со стремительным развитием онлайн-торговли, что приводит к масштабному расширению складских сетей и распределительных центров. Компании активно наращивают логистические мощности для обработки растущего потока заказов.

Директор категории «Такси, транспорт и логистика» портала «Авито Работа» Артем Егоренков отметил, что рост спроса на специалистов складской логистики — это естественная реакция на бурное развитие e-commerce. Компании вынуждены увеличивать масштабы своей деятельности, что в свою очередь требует привлечения высококвалифицированных сотрудников.

«Сегодня работодатели осознают важность не только количественного, но и качественного роста — нужно не просто заполнять вакансии, но и обеспечивать конкурентоспособные условия для специалистов, чтобы удержать их в условиях кадрового дефицита», — рассказал Егоренков.