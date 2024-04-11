В России рассматривают возможность создания зерновой биржи БРИКС

Обновленная БРИКС усиливает позиции сразу по нескольким фронтам. Так, в России планируется создание общей зерновой биржи, сообщает РИА Новости.

Благодаря этому РФ укрепит свое значение в качестве ключевого поставщика зерна. Помимо этого, страна повысит продовольственную безопасность межгосударственного объединения.

Также создание общей биржи позволит провести трансформацию торговли в мире не в пользу производителей Запада.

На данный момент крупнейшие производители и потребители зерновых находятся в БРИКС. Только на РФ приходится 20-25% глобальной торговли.

В Союзе экспортеров подсчитали, что 5 стран «старой» БРИКС представляют собой 40% мирового рынка зерна. Их совокупное производство составляет 1,17 млрд тонн, а потребление — 1,1 млрд.

Зерновая биржа БРИКС позволила бы объединить ведущих покупателей и поставщиков. Инициативу положительно оценил президент РФ Владимир Путин.

«При ценообразовании на торговых площадках стран „золотого миллиарда“ используются инструменты, не имеющие отношения к цивилизованным рыночным механизмам: предварительный сговор перекупщиков, сбросы недостоверной информации через подконтрольные СМИ и иные манипуляции. Таковы современные реалии» Хаджимурад Белхароев доцент института мировой экономики и бизнеса РУДН

По словам эксперта, новая биржа позволит вернуть конкуренцию. Также она послужит механизмом справедливого ценообразования на мировом рынке зерна.