В России предприниматели стали массово отказываться от патентов из-за цен

Предприниматели столкнулись с сильно возросшей стоимостью патентов в некоторых регионах России. Это вынуждает их отказываться от патентной системы налогообложения (ПСН) в пользу упрощенной системы (УСН), сообщают « Ведомости ».

С начала 2026 года власти нескольких областей резко повысили расчетный показатель — потенциально возможный годовой доход (ПВГД), от которого напрямую зависит цена патента. Наиболее сильный скачок, в частности в 10 и более раз, произошел в Самарской, Ростовской, Челябинской и Оренбургской областях.

Так, в Самарской области стоимость патента для парикмахерских и косметологических услуг поднялась более чем в 6 раз, превысив 1,2 миллиона рублей в год. Такой же рост затронул сферу розничной торговли и аренды. В Ростовской области платеж для грузоперевозок на один автомобиль увеличился сразу в шесть раз. В Челябинской и Оренбургской областях по отдельным видам услуг, таким как ремонт обуви, клининг и дошкольное образование, ПВГД увеличился в 10-12 раз.

Такое резкое увеличение фиксированных расходов вызвало возмущение у предпринимателей. Бизнес начал массово закрываться или уходить в тень, так как патент из льготного инструмента превратился в серьезную ношу, которая стала наравне со стоимостью годовой аренды помещения.

В Самарской области представители бизнеса уже направили официальное обращение к уполномоченному по защите прав предпринимателей, указав на экономическую необоснованность повышений.

