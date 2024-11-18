В России предложили ввести оборотные штрафы для микрофинансовых организаций

Глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов предложил установить оборотные штрафы для микрофинансовых организаций (МФО) в России, а также ввести возможность исключения их из госреестра ЦБ, пишут « Известия ».

Соответствующая инициатива направлена в адрес кабмина, Минфина, ЦБ и Госдумы. По словам автора инициативы, ужесточения наказания необходимы из-за массовых нарушений МФО прав заемщиков и использования незаконных методов возврата долгов. К таким незаконным методам относятся взломы аккаунтов должников, угрозы расправой, клевета и т. д.

В последние годы количество нарушений растет. По итогам прошлого года МФО объявили на 26% больше предостережений, чем за весь 2022-й. За три квартала текущего года — на 368,5% больше, чем за аналогичный период 2023-го.

Ранее профессор департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев сообщил, что рекордный спрос на микрозаймы наблюдается из-за смягчения условий их выдачи и роста реальных доходов населения.

Правительство утвердило постановление от 14 октября 2024 года, касающееся установления самозапрета на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов. Закон вступает в силу в России с 1 марта 2025 года.