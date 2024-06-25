Названы причины рекордного роста числа выдач микрозаймов

Рекордный спрос на микрозаймы наблюдается из-за смягчения условий их выдачи и роста реальных доходов населения. Об этом заявил РИАМО профессор департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

Ранее РБК сообщил, что российские микрофинансовые организации (МФО) одобрили в мае россиянам займы на рекордную за полтора года сумму в 81,4 млрд рублей (статистика «Скоринг Бюро»).

Как отметил Толкачев, главная причина рекордного роста спроса на микрозаймы в последнее время — это ужесточение регулирования деятельности МФО со стороны Центробанка, результатом которого стало смягчение условий выдачи микрозаймов, что вызвало рост спроса на услуги МФО среди населения.

Второй фактор, который также, по мнению Толкачева, повлиял на увеличение спроса на микрозаймы, — это рост номинальных и реальных доходов населения. Люди стали зарабатывать достаточно денег, чтобы расплатиться по микрозаймам, а потому стали брать их чаще для неотложных потребительских нужд, объяснил экономист.

При этом он считает, что на рост выдач микрозаймов не повлиял ажиотажный спрос на жилье, вызванный ожиданием отмены ипотеки с господдержкой, поскольку новостройки в России покупает в основном средний класс, который в массе своей не пользуется услугами МФО.

«Самое главное для населения — это стабильные доходы и стабильный рубль. С октября рубль фактически не падает. Население опирается на эти точки уверенности и не снижает свою кредитную активность», — заключил Толкачев.