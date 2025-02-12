В России попросили Центробанк вернуть на купюры флаг РФ

Банк России попросили начать наносить на купюры флаг РФ. Он является одним из ключевых госсимволов страны, с такой просьбой к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной обратились сотрудники Института социально-экономического анализа и программ развития, сообщает РИА Новости .

Деньги имеют большой потенциал в плане пропаганды, ведь проходят через большое количество людей во всем государстве. Флаг предлагают наносить на рублевые купюры вместе с гербом, указано в письме, отправленном директором Института социально-экономического анализа и программ развития Андреем Шуриковым.

Он считает, что присутствие двух основных символов на российских деньгах будет помогать развивать патриотическое самосознание граждан. Также купюры это визитная карта страны, которые показывают ее культуру, историю и традиции.

Ранее в Центробанке объяснили, что заменили монеты номиналом 5 и 10 рублей на купюры, поскольку они пользуются популярностью. К тому же такие материальные средства проще перевозить.