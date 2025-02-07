В ЦБ назвали причину замены 5- и 10-рублевых монет на купюры

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ЦБ: банкноты 5 и 10 рублей пользуются популярностью, и их легче перевозить

В Центральном банке России сообщили о сроках выпуска новых банкнот номиналом 1000 рублей. В ЦБ также объяснили причины замены пяти- и десятирублевых монет на купюры, сообщает «Царьград» .

Ранее были напечатаны новые тысячные банкноты, однако их производство было остановлено из-за замечаний по поводу изображения: на куполе Казанского кремля отсутствовал крест.

Хотя изображение отражало действительность, поскольку в здании сейчас находится музей, было принято решение изменить дизайн. Купюры нового образца будут представлены в конце 2025 года.

Кроме того, в банке разъяснили, почему появились купюры номиналом 5 и 10 рублей вместо привычных монет.

«Банкноты пользуются популярностью у населения, кроме того, их легче перевозить», — отметили в Центробанке.

Эти новые купюры имеют защитное лаковое покрытие, благодаря чему они менее подвержены износу. Их начали выпускать с 2022 года. Монеты продолжают оставаться законным платежным средством, обмена на купюры не предусмотрено.