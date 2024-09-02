В России перестал действовать запрет на экспорт сахара

Запрет на экспорт сахара в России ввели 6 мая 2024 года, но 31 августа он перестал действовать, и пока Минсельхоз не планирует его продлевать, сообщает «Интерфакс» .

Запрет на экспорт сахара из России был направлен на поддержание стабильности внутреннего рынка, однако в постановлении, подписанном правительством, все равно были исключения.

В период действия запрета поставки можно было осуществлять в страны ЕАЭС в ограниченном объеме. В Армению можно было поставлять 28 тысяч тонн сахара, в Белоруссию — 5 тысяч тонн, в Казахстан — 120 тысяч тонн, а в Киргизию — 28,5 тысячи тонн.

«В настоящее время продление временного запрета на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы после 31 августа не планируется», — сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Минсельхоз не исключает, что запрет в будущем могут снова ввести, но зависеть это будет от урожая сахарной свеклы, а также будут учитываться мнения партнеров по ЕАЭС.