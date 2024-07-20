В России отметили возникновение тренда на чеболизацию экономики

Эксперты отмечают, что появившийся в РФ тренд на чеболизацию экономики имеет право на существование, но прямые заимствования из южнокорейского опыта могут нести некоторые риски для экономики страны, сообщает РБК .

Глава направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов считает, что чеболизация оправдана для отечественной экономики сейчас, но ее следует рассматривать как этап развития, а не как «мечту на веки вечные».

Термин «чеболизация» происходит от слова «чеболь», им обозначают форму многоотраслевых конгломератов, рабоющих в Южной Корее. К крупнейшим чеболям относят Samsung, LG, Lotte и Hyundai. Ключевые особенности таких компаний — сосредоточение власти в руках семейных кланов, объединение множества разнопрофильных бизнесов и большая поддержка со стороны государства. В Японии такие компании называют «дзайбацу».

Как аналог термину «чеболь» Белоусов предложил в стране использовать слово «концерн».

Как рассказал первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков, в Восточной Азии фирмы исторически многопрофильные (так, Samsung производит и телевизоры, и газовозы), а в России формирование шло иначе: промышленность была отдельно, банки отдельно, финансы отдельно. Сегодня стране нужна «синергия» различного капитала, или — чеболизация бизнеса «по форме, не по генезису».

Замдиректора центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Анна Федюнина уточнила, что чеболями в РФ можно назвать Сбер, «Яндекс» и МТС.