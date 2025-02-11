В России остановили продажи модели грузовиков Shacman

Китайский производитель Shacman приостановил продажи в России грузовиков категории N3G для проведения проверки жалоб на качество, сообщает РИА Новости .

Такое решение приняли после проверки Росстандарта возможного несоответствия "выпущенных в обращение транспортных средств SHACMAN требованиям технического регламента Таможенного союза".

Нарушения были выявлены в действии противоподкатного бруса, боковых защитных устройств, уточняет издание "КоммерсантЪ".

Также поступали нарекания на шум при езде и некорректную работу системы ГЛОНАСС».

Ранее эксперт РИАМО рассказал о причинах снижения поставок в Россию продукции китайского автопрома.