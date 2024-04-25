В «Альфа-Лизинг» назвали две причины сокращения поставок китайских авто в Россию

Поставки китайских автомобилей в Россию сократились в марте по двум причинам: из-за усиления санкционного давления США на банки Китая и вследствие затоваренности китайскими машинами российского авторынка, заявил РИАМО руководитель отдела по работе со средним корпоративным бизнесом ГК «Альфа-Лизинг» Александр Анкушин.

Экспорт китайских наземных транспортных средств в Россию (легковых автомобилей, грузовиков, тракторов и их запчастей) в марте 2024 года снизился почти на 20% по сравнению с мартом 2023 года — до 1,4 млрд долларов.

По мнению Анкушина, несмотря на то что экспорт всех китайских товаров в Россию в марте 2024 года сократился на 14,2%, делать выводы о влиянии этого фактора на отечественную экономику в целом и авторынок в частности преждевременно.

«Во-первых потому, что в феврале текущего года экспорт из Китая в РФ, наоборот, увеличился почти на 10%. Во-вторых, отрицательная динамика в марте наблюдается не только в отношении РФ. Экспорт из КНР на глобальные рынки в целом снизился на 7,6%, что можно объяснить, в том числе, и затяжными новогодними праздниками. Третьей причиной, по которой, Россия и КНР могут найти возможности продолжить взаимовыгодный товарообмен — это высокая значимость российского авторынка для КНР. Россия является основным импортером продукции китайского автопрома, в связи с чем большинство представленных автоконцернов в РФ планировали увеличить уровень локализации своих сборочных и производственных мощностей», — объяснил эксперт.

Он считает, что, если поставки китайских авто в Россию продолжат сокращаться, то, вероятнее всего, цены вернутся к декабрьским показателям. Подорожание, по словам Анкушина, может произойти, если китайские производители начнут экспортировать свои машины в Россию по параллельному импорту, так как их транспортировка по территории третьих стран обходится недешево.

Отечественные же производители, безусловно, выиграют от сокращения объемов ввоза в Россию китайских автомобилей, уверяет спикер «Альфа-Лизинг».

«Однако надо понимать, что снижение объемов может коснуться и запчастей. И тогда у российских автомобилистов может встать вопрос уже не о приобретении нового авто, а о возможностях обслуживания имеющиеся», — добавил Анкушин.