В России один из крупнейших производителей вина стал собственностью государства

Информация о переходе крупнейшего производителя вина «Кубань-Вино» в собственность российского государства появилась в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), пишет РБК .

После иска Генеральной прокуратуры России суд изъял в счет «незаконного обогащения» активы «Арианты», которые начали отходить в собственность государства. Новый владелец появился у трех предприятий на пятый день после вынесения судебного решения. Речь идет о «Кубань-Вино», крупнейшем питомнике саженцев и свинокомплексе.

У всех вышеперечисленных компаний собственник сменился 10 апреля 2024 года. А вот топ-менеджмент всех компаний остался прежним.

Генпрокуратура требовала, чтобы предыдущей владелец винного производителя ГК «Ариант» передал компании в собственность государства. Компания «Кубань-Вино» является крупнейшим производителем алкогольного напитка и владельцем виноградников. По итогам прошлого года, предприятие произвело 95,5 млн бутылок вина.

Ранее сообщалось, что суд изъял активы компании в счет властей. Соответствующее решение вынесли 5 апреля.