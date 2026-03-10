В России нашли работу с зарплатой 500 тыс. Но есть нюанс

Эксперт Никонов: в РФ есть зарплаты от 500 тыс, но это не стандартные сотрудники

Опубликованные данные о том, что работники негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и денежные посредники в среднем зарабатывают более полумиллиона рублей, не означают, что все сотрудники этих сфер получают такие суммы. Высокий средний показатель формируется за счет бонусов топ-менеджмента, объяснил РИАМО инвестор и предприниматель Владислав Никонов.

Информация о появлении в России двух отраслей со средней зарплатой свыше 500 тыс. рублей выглядит сенсационно, однако она требует правильной интерпретации, прокомментировал он.

«Такие цифры могут выглядеть как сенсация! Но речь идет именно о среднем значении. В реальности рынок устроен иначе: рядовые сотрудники, аналитики, операционные специалисты получают значительно меньше. А вот управляющие активами, инвестиционные директора и топ-менеджмент финансовых организаций могут зарабатывать намного больше — именно их бонусы и формируют такую цифру», — пояснил эксперт.

Он также обратил внимание на специфику финансового сектора. По словам Никонова, в негосударственных пенсионных фондах оплата труда часто привязана к результатам инвестирования и объему активов под управлением. Если фонд оперирует сотнями миллиардов рублей, доходы нескольких высокооплачиваемых специалистов способны кардинально повлиять на среднестатистический показатель.

«Поэтому цифра в статистике корректна, но она не отражает доходы обычных сотрудников — это скорее показатель доходов руководящего состава», — резюмировал предприниматель.

Ранее РИА Новости после анализа данных статистики сообщили, что в РФ появились две отрасли со средними зарплатами свыше 500 тыс. рублей: сотрудники негосударственных пенсионных фондов и денежные посредники.

