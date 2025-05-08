В России на должность монтажников стали чаще искать пенсионеров

Число вакансий для пенсионеров-монтажников резко выросло в начале 2025 года

Российские работодатели по итогам первого квартала 2025 года увеличили число вакансий для пенсионеров-монтажников. Спрос на эту должность среди соискателей старшего возраста увеличился на 88% в сравнении с данными за аналогичный период 2024 года. Результаты исследования экспертов «Авито Работа» есть в распоряжении РИАМО.

Согласно данным экспертов, с января по март 2025 года на рынке увеличилось число предложений для пенсионеров, которые могли бы пойти работать монтажниками. В среднем работодатели обещали сотрудникам на этой должности с полным фиксированным графиком 111 728 рублей ежемесячно.

Эксперты подчеркивают, что в исследовании участвовали в том числе объявления, на которые работодатель установил отметку «для пенсионеров». Устанавливая такую плашку в предложении, работодатели подтверждают готовность трудоустроить человека от 60-65 лет.

Также работодатели на 74% чаще, чем годом ранее, искали сварщиков старшего возраста. В вакансиях с отметкой «для пенсионеров» говорилось, что соискатели этой позиции могли в среднем рассчитывать на 107 243 рубля ежемесячно при полной загрузке.

Число предложений на должность товароведа для пенсионеров выросло на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. На этой должности средняя зарплата при полном графике работы составляла 55 693 рубля.

В топ-5 востребованных вакансий с пометкой «для пенсионеров» также вошли профессии менеджера по работе с клиентами (+62%) и сантехника (+57%).

Количество резюме от пенсионеров старше 65 лет также выросло в первом квартале 2025 года. Работу в этой возрастной категории искали на 47% больше людей, чем годом ранее. Исследования подтверждают, что пенсионеры хотят сохранить социальную активность.

Лидером по динамике стала профессия водителя легкового автомобиля с двукратным ростом числа резюме (+95%). Этот тренд объясняется распространением сервисов такси и доставки, предлагающих удобный график работы и возможность самостоятельно регулировать нагрузку.

Также работу искали профессиональные няни. В этой категории люди старшего возраста разместили на 90% резюме больше, чем в 2024 году.

Замыкает тройку лидеров профессия инженера с 60% ростом числа резюме. В этой профессии ценятся богатый профессиональный опыт и возможности наставничества. Инженеры с большим стажем работы готовы делиться с молодым поколением опытом, знаниями и экспертизой.