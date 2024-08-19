В России могут ужесточить деятельность микрофинансовых организаций

сегодня в 22:29

Центробанк России ограничит условия выдачи займов «до зарплаты» микрофинансовым организациям, пишет РБК со ссылкой на доклад для общественных консультаций.

Центробанк предлагает провести реформу в банковском секторе микрозаймов, выделив компании предпринимательского, целевого финансирования и микрофинансовые компании (МФК).

Именно МФК смогут выдавать популярные займы физическим лицам «до зарплаты», но с ограничениями.

Среди нововведений — возможность брать только один кредит, между оформлением займов должно пройти не меньше трех дней, переплата по процентам не может быть выше суммы самого долга.

Изменения планируется провести за три года, указано в документе.