Эксперты оценили влияние индексации зарплаты коммунальщиков на тарифы ЖКХ

В России могут сильно вырасти тарифы на ЖКХ

Расширение возможностей по индексации расходов коммунальщиков на заработную плату будут способствовать значительному повышению тарифов на ЖКХ. Необходимо предпринимать меры, которые существенно сократили бы потребности компаний ЖКХ в трудовых ресурсах и как следствие сдержали рост тарифов ЖКХ для населения, заявили РИАМО экономисты.

Инициатива ФАС, согласно которой ресурсоснабжающие организации (РСО) смогут подать заявление на пересмотр расходов в части заработной платы, приведет к разным последствиям, отмечает доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова.

С одной стороны, это позволит поднять заработную плату на уровень средней по региону, что сделает рабочие места в ЖКХ более привлекательными. С другой — будет способствовать значительному повышению тарифов на ЖКХ для населения, констатирует эксперт.

«Поскольку меры будут распространяться на все РСО, то рост может быть весьма значительным. В ряде РСО доля расходов на заработную плату превышает 60%. В случае принятия положительного решения ФАС о пересмотре расходов на заработную плату рост тарифов ЖКХ может составить более 15%», — полагает Борисова.

Для выхода из сложившегося положения и сдерживания роста тарифов на ЖКХ для населения могут быть предпринятые некоторые меры, говорит доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко. Например, разработана система льготного кредитования компаний, оказывающих услуги ЖКХ, модернизирующих свои бизнес-процессы, а также оперативно внедрены современные технологии, позволяющее оптимизировать трудозатраты сотрудников.

«Реализация выше указанных мер позволит существенно сократить потребности компаний ЖКХ в трудовых ресурсах и как следствие сдержать рост тарифов ЖКХ для населения», — уверен Щербаченко.

Ранее «Коммерсант» писал о том, что ФАС добивается дополнительных возможностей для пересмотра затрат на оплату труда сотрудников РСО в ЖКХ.