В России могут поменяться правила доступа к покупке криптовалюты

На основании ряда принятых законов, а также предложенных законопроектов можно сделать вывод, что в России вскоре доступ к покупке критовалюты будут иметь только аккредитованные инвесторы и юрлица, сообщил РИАМО директор по развитию финансово-технологической компании Only bank Максим Ильгов.

Сейчас принимается ряд законов ограничивающих и Р2Р переводы (основной вид покупки криптовалюты у физических лиц в РФ), а также наблюдается уход с российского рынка глобальных игроков СЕХ (централизованных бирж).

«Могу сказать, что Россия держит курс на минимизацию возможности покупки криптовалют не профильным лицам, а именно доступ к покупке вскоре будут иметь аккредитованные инвесторы и юридические лица», — считает эксперт.

Все эти тенденции связаны с приходом цифрового рубля в жизнь граждан России. Он полностью заменит криптовалюту в первичном ее понимании, полагает Ильгов.