В России кадастровые инженеры стали за год зарабатывать на 19% больше

В преддверии Дня кадастрового инженера стало известно, что специалисты этой отрасли всего за год стали зарабатывать на 19% больше. Соответствующее исследование провели аналитики hh.ru, его результаты есть в распоряжении РИАМО.

В первой половине 2025 года зарплаты кадастровых инженеров заметно выросли. В настоящее время специалисты в этой отрасли получают в среднем 70 тысяч рублей ежемесячно, что на 11,3 тысячи больше, чем год назад. Самые низкие предложения начинаются от 40 тысяч, а самые высокие достигают почти 126 тысяч рублей. Для сравнения, в прошлом году зарплатная вилка была уже: от 36,3 до 107,2 тысяч.

Больше всего таких специалистов ищут в столице — на Москву приходится 19% всех вакансий по стране. На втором месте Санкт-Петербург (6%), затем идут Подмосковье и Пермский край (по 5%). Также активно нанимают кадастровых инженеров в Самарской области (4%), Краснодарском и Красноярском краях (по 3%).

При этом за первое полугодие 2025 года количество вакансий для кадастровых инженеров в России заметно снизилось. Если сравнивать с прошлым годом, число новых предложений о работе уменьшилось на 34%, хотя всего было опубликовано более 900 вакансий. Это может объясняться тем, что после активного найма сотрудников в 2023–2024 годах рынок труда стал более спокойным и работодатели теперь подходят к подбору персонала более тщательно. Стоит отметить, что примерно 10% всех вакансий для кадастровых инженеров предлагают возможность работать удаленно.

Чаще всего работодатели нанимают кадастровых инженеров, которые обладают знаниями AutoCAD, землеустройства и межевания, земельного права, геодезии и картографии, проектной документации, документооборота, в том числе электронного, а также умение работать в команде, быть точным и внимательным к деталям, ответственным и обладать грамотной речью.

В России День кадастрового инженера отмечается 24 июля. Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров», ранее известная как Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры», предложила создать профессиональный праздник, чтобы повысить престиж этой специальности. Праздник решили отмечать 24 июля, потому что именно в этот день в 2007 году был подписан закон № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».