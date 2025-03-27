В России хотят запретить дилерам зарабатывать на автокредитах

Национальный автомобильный союз РФ призвал председателя Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину внести поправки в закон об ограничении максимального уровня комиссии для автодилеров при кредитах на покупку машин, сообщает Газета.ru .

«Автокредиты обходятся россиянам все дороже, ставка находится в диапазоне от 26 до 30% годовых, средний срок автокредита составил 6 лет. Повышение ключевой ставки — далеко не единственный фактор роста цен. Так, комиссия за оформление кредита у крупных автомобильных дилеров достигает 9%», — говорится в письме.

По словам экспертов НАС, в конечном счете расходы банка, направленные на продвижение кредитного продукта, переходят к покупателя автомобиля.

Кроме того, союз просит ЦБ уточнить в законодательстве понятие «автомобильный дилер». Такие юрлица должны нести административную и уголовную ответственность за повторное и многократное навязывание покупки дополнительного оборудования и финансовых продуктов.