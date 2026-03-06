В России число сотрудников с неполной занятостью выросло на 12%

В 2025 году доля сотрудников, занятых неполный рабочий день, выросла на 12% и стала максимальной с 2015 года. Сейчас менее 40 часов в неделю работают 16,2% занятых, сообщает kp.ru .

Такие данные привела аудиторско-консалтинговая служба «Финэкспертиза» на основе статистики Росстата. В категорию входят работники в отпуске без сохранения зарплаты, в простое, на неполной ставке по соглашению сторон или переведенные на сокращенную неделю по инициативе работодателя. Последних стало больше всего — их число выросло в восемь раз.

Чаще неполную занятость применяют в гостинично-ресторанной сфере, обрабатывающей промышленности, автопроме, строительстве, а также в науке, культуре и спорте. Реже — в госуправлении, энергетике, связи, образовании и добыче полезных ископаемых.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов пояснил, что переход на частичную занятость нередко предшествует ликвидации компании или сокращению штата.

«Даже кратковременный отпуск без содержания наносит работнику финансовый ущерб — это не только потеря текущих доходов, но и сокращение будущей пенсии. Месяц простоя приводит к падению среднемесячного заработка. При этом теряются и пенсионные отчисления», — отметил он.

По его словам, при увольнении работодатель обязан выплатить выходное пособие и сохранить средний заработок до двух месяцев, поэтому перевод на неполный график позволяет сэкономить до трех окладов. На конец декабря 2025 года задолженность по зарплате в России достигла 2,02 млрд рублей — это на 14,5% больше, чем месяцем ранее.

