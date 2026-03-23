В России число магазинов у дома сократилось в шесть раз

Финансист объяснил, почему в России стало меньше магазинов у дома

В 2025 году в России число открытий магазинов у дома сократилось в шесть раз. Финансист Дмитрий Трепольский связал это с перенасыщением рынка, ростом издержек и ограничениями на продажу алкоголя, сообщает Газета.ru .

Эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский заявил, что ретейлеры годами открывали точки «дверь в дверь», рассчитывая на стабильный поток покупателей. Теперь компании делают ставку не на количество, а на прибыльность конкретного магазина.

По его словам, формат не исчезает, а проходит вынужденную перестройку на фоне дорогих кредитов и ужесточения правил. Дополнительное давление создают региональные ограничения на продажу алкоголя и требования к размещению рядом с социальными объектами, в том числе в Вологодской и Московской областях.

«Алкоголь и табак для небольших магазинов часто дают значительную часть дохода», — отметил Трепольский.

Он пояснил, что при снижении выручки от этих категорий торговым точкам придется сокращать площадь до 50–70 кв. м или менять ассортимент. Ситуацию осложняет рост затрат: за два года оборудование и ремонт подорожали на 30–50%, увеличились расходы на персонал. Если раньше магазин выходил в ноль за 2,5–3 года, то теперь срок достигает 5–7 лет.

Магазины у дома также конкурируют с дискаунтерами и доставкой. В начале 2026 года аренда в городах-миллионниках вне Москвы и Петербурга составляет в среднем 1–1,8 тыс. рублей за кв. м в месяц, а в лучших локациях — до 3,5 тыс. рублей, добавил эксперт.

