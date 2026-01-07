В России будут постоянно следить за финансовой ситуацией у пенсионеров

Власти РФ собираются каждые два года публиковать аналитический доклад о социально-экономическом положении старшего поколения в России. Финансовую ситуацию будут отслеживать в 2026, 2028 и 2030 годах, сообщает aif.ru со ссылкой на утвержденный правительством план.

Сначала проведут комплексный анализ. Затем составят меры, которые позволят улучшить положение пожилых россиян. После этого сформируют доклад.

Выполнять задачу будет Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Институт собирается публиковать информационно-аналитический отчет. Затем его отправят в Министерство труда и социальной защиты РФ.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что все пенсионеры РФ в 2026 году получат прибавку к ней. Такие выплаты проиндексировали на 7,6%.

