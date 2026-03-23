В России будут официально регулировать криптовалюты

В России утвердили законопроект о контроле за рынком криптовалют

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который будет контролировать обращение криптовалют в РФ. Его задача — легализация деятельности по выпуску и обмену цифровых активов, рассказал источник РИА Новости .

Такая деятельность будет вестись под надзором государства. Законопроект защитит права инвесторов. Благодаря ему, будет обеспечено соблюдение валютного законодательства.

Документ закрепит понятие криптовалюты в качестве средства для перевода денег и инвестиций, цифровых финансовых активов, утилитарных и гибридных цифровых прав. Появится система особых организаций, которые смогут вести деятельность с использованием таких инструментов.

Так, будут созданы цифровые депозитарии. Они дадут возможность отслеживать учет и переход прав на криптовалюту.

Еще появятся организации по обмену цифровой валюты. С помощью них можно будет покупать, продавать и обменивать активы.

Также смогут работать операторы информационных систем (размещения). Они будут выпускать и размещать цифровые права.

Организации собираются добавлять в особые реестры. За их деятельностью будет следить Центральный банк РФ.

