В России активно растет количество молодых предпринимателей

Министр Решетников: количество ИП до 18 лет увеличилось на 228% за пять лет

В пресс-службе Минэкономразвития рассказали, что в России количество молодых предпринимателей до 25 лет достигло более 2,7 млн человек. Эта отметка составляет 6% от всего числа бизнесов в стране, сообщает «Газета.ru» .

Наибольшее количество предпринимателей по доле ИП до 25 лет зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе: в Чечне — 15,12%, в Ингушетии — 14,16%, в Дагестане — 11,65%. Среди ИП до 18 лет лидируют Чечня с показателями в 0,76%, Марий Эл — 0,67%, Оренбургская область — 0,59%.

Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что количество ИП до 18 лет увеличилось на 228% за последние пять лет, превысив отметку в 12 тыс. человек. Число ИП до 25 лет выросло на 77%, достигнув 264 тыс. человек.

«Такой рост связан с популяризацией бизнеса среди молодежи и мерами поддержки, реализованными в рамках нацпроекта», — добавил министр.

Еще 2,4 млн человек — самозанятые.

Отмечается, что молодые предприниматели активно работают в сфере онлайн-торговли, рекламы, логистики, хранения товаров и ресторанного дела. Замминистра экономического развития Татьяны Илюшниковой сообщила, что для таких специалистов предусмотрены финансовые, имущественные, образовательные и консультационные программы поддержки и помощи.