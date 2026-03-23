В РФ создадут единую сеть «белых» банкоматов: что это даст банкам и населению

Создание единой сети «белых» банкоматов — хорошая инициатива для всех кредитных организаций. Единая конкурентная среда для всех банкоматов и банков позволит оптимизировать затраты на их содержание, особенно в труднодоступных районах, где сейчас банки несут высокие расходы, заявил РИАМО главный инженер отдела технической поддержки ПАО «РосДорБанк» Максим Ленков.

Это решение при грамотной реализации может создать независимую инфраструктуру без банковского бренда, что снимет часть финансовой нагрузки с кредитных организаций и повысит эффективность рынка, отмечает эксперт.

«Для населения результаты будут положительными при условии хорошей конкурентной среды. Граждане получат доступ к банкоматам на равных условиях со всех банков, что обеспечит лучшие условия по использованию устройств по всей стране. Это особенно актуально на фоне сокращения банкоматной сети, когда доступность услуг может улучшиться без привязки к конкретному банку», — считает Ленков.

По его словам, инициатива выглядит перспективной, но ее успех зависит от скорости внедрения и стоимости подключения.

«Мы пока не знаем, насколько быстро сеть заработает, какие вложения для этого потребуются, и за какие деньги банки смогут к ней присоединиться. Надеемся, что это еще один шаг к равным условиям для всех, но реальные плюсы проявятся только после запуска», — резюмирует эксперт.

Ранее РИА Новости сообщили о том, что «Росинкас» создаст в РФ сеть «белых банкоматов», к которой кредитные организации смогут подключаться за небольшую плату, при этом для их клиентов доступ будет бесплатным.

