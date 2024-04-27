сегодня в 16:43

В РФ продлили требование об обязательной репатриации иностранной валюты

Власти РФ утвердили постановление, которое продлевает требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских экспортеров до 30 апреля 2025 года, сообщает пресс-служба правительства страны.

Благодаря данному решению планируют сохранить стабильность валютного курса и устойчивость российского финансового рынка. Оно касается конкретного списка экспортеров, состоящего из 43 групп компаний. Они работают в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Компании обязаны зачислять на свои счета в банках РФ не менее 80% иностранной валюты, полученной от их экспортных контрактов.

Также до 120 дней увеличили срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета со дня передачи нерезидентам товаров.