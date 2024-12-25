Искусственный интеллект — мощнейший инструмент, для эффективной работы с которым нельзя обойтись без компетентных людей, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.

«Не обойтись без людей, которые смогут это (искусственный интеллект — ред.) создавать, развивать и применять. Человечество уже наработало большое количество успешных нейросетивых решений. Теперь возникает вопрос о том, как это правильно использовать», — сказал Вольвач на пленарном заседании форума «Промышленность нового времени 24».

По его словам, чтобы сочетание «время, ресурсы, результат» было оптимальным, для этого нужен человек, который понимает, как наилучшим образом использовать этот уникальный инструмент.

По мнению замминистра, технологии, которые формируются и развиваются в текущее время, будут менять весь мир.