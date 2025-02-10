В РФ начали скупать игровые приставки из-за возможного запрета на поставки

С 28 января по 5 февраля на отечественных маркетплейсах купили около 25 тыс. игровых приставок и консолей, что в 2,6 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает Газета.ru .

По данным аналитиков Moneyplace, общая выручка продавцов от реализации указанных товаров составила 257,7 млн рублей.

«Конец января и начало февраля традиционно спокойный период для селлеров приставок и консолей: новогодние праздники прошли, а до 23 февраля еще достаточно далеко», — рассказала аналитик Moneyplace Анастасия Романова.

Она пояснила, что сейчас продажи могли подстегнуть новости о том, что возможно введение запрета на поставки в РФ PlayStation и Xbox.

Как уточнила специалист, в 2024 году в непиковый спрос на маркетплейсах в России в среднем продавалось порядка 1 тыс. — 1,5 тыс. приставок в день, а с 28 января по 5 февраля 2025 года — свыше 2,7 тыс.

В РФ самой популярной приставкой остается PlayStation 5. При этом россияне выбирают вариант с дисководом, так как с марта 2022 года пользователям в стране стало сложно оплатить игры в PS Store.