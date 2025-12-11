В РФ может появиться свой Октоберфест для развития пивоваренной отрасли

Правительство предложило запустить пивные спецярмарки российского пива по аналогии с винными, которые действуют с 2021 года. Эта мера прописана в подготовленном Минпромторгом проекте федзакона в рамках дорожной карты по формированию нацмодели торговли. В октябре замглавы министерства Роман Чекушов говорил, что ведомство и Минсельхоз обсуждают меры поддержки отечественных пивоваров.

Такие инициативы обсуждаются в стране из-за общего спада продаж пива и уменьшения его производства. По информации Росалкогольтабакконтроля, в январе–ноябре этого года выпуск напитков брожения снизился на 0,5% год к году, до 845,8 млн декалитров (дал). Производство пива крепостью до 8,6% стало меньше на 1,1%, до 719,7 млн дал, крепостью выше 8,6% — на 7,2%, до 72,5 тыс. дал.

Как рассказал исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов, они активно участвуют в обсуждении инструментов и мер по стимулированию развития пивоваренной отрасли в РФ. Организация поддерживает идею о проведении специализированных ярмарок и фестивалей. Совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский отметил, что такая мера будет полезна небольшим пивоварам.

По мнению гендиректора «Волковской пивоварни» Алексея Акселя, любые мероприятия, которые направлены на популяризацию культуры потребления пива, будут полезны отрасли.

Как отметил руководитель проекта WineRetail Александр Ставцев, в отрасли виноделия такие ярмарки дали положительный результат. Причем более полезны они оказались для небольших производителей.

Фестивали российского пива будут работать на экономику субъектов страны, они могут стать центрами притяжения туризма и событийной активности, добавил вице-президент по маркетингу компании «Пивоварни Бочкарев» Мария Мухина.

При этом, как считает Мамонтов, эти фестивали обычно направлены больше на развитие культуры потребления. В «Балтике» поддерживают эту точку зрения, считая, что проведение ярмарок или возвращение продажи пива на стадионы вряд ли приведет к взрывному росту реализации продукции.

