В РФ могут освободить от НДС передачу товаров благотворительным организациям

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Путин поручил освободить от НДС передачу товаров на благотворительность

Президент России Владимир Путин поручил освободить от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) при передаче продовольствия и других изделий благотворительным организациям, сообщает пресс-служба Кремля.

Такое решение было принято по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое прошло 10 декабря 2024 года.

Также Путин поручил рассмотреть вопросы введения единого пониженного тарифа страховых взносов для некоммерческих организаций. Он коснется социально ориентированных НК.

Данные поручения были озвучены правительству РФ.

Ранее сообщалось, что в 2024 году россияне направили на благотворительность в 1,5 раза больше денег. За этот период совершено 376 тыс. пожертвований.