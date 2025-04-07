В РФ хотят ужесточить контроль за работодателями из-за выплаты «серых» зарплат

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в России могут серьезно усилить контроль за работодателями, сообщает Газета.ru .

«Если налоговая видит, что предприятие работает в отрасли строительства, но уровень зарплаты соответствует минимальному размеру оплаты труда, здесь явно есть какое-то нарушение. В том числе со стороны, например, работников, которые делают существенные покупки, но при этом объективно столько не зарабатывают», — объяснила депутат.

По ее словам, пока правоохранители и прокуратура контролируют организации, которые работают в госзакупках, но практика в ближайшее время будет распространяться. Речь идет и о финансовых, и о налоговых проверках.

Происходит много случаев, когда человек страдает от того, что работает не по трудовому договору. Не стоит соглашаться на «серые» зарплаты, подчеркнула Бессараб. По данным исследований, значительная часть жителей России получает зарплату неофициально.