В РФ хотят продлить механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами

Несмотря на то, что востребованность в механизме обязательной продажи валютной выручки экспертами не такая высокая, как в момент его ввода, эту процедуру все равно планируют продлить. О соответствующих планах сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РБК .

«Будет принято решение о продолжении действия этого инструмента. Вместе с тем востребованность этого механизма сейчас не столь велика», — сказал Песков.

Срок действия соответствующего указа президента Владимира Путина истекает 30 апреля 2025 года. Глава государства подписал документ об обязательной продаже валютной выручки экспертами в октябре 2023 года. При этом текст указа не публиковался.

В тот период стоимость американского доллара превышала отметку в 100 рублей. Специалисты создавали механизм, чтобы обеспечить стабильность валютного курса. Он также был нацелен на устойчивость российского финансового рынка.