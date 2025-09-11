В Реутове рассмотрели векторы будущего социально-экономического развития

В городском округе Реутов состоялась стратегическая сессия, посвященная разработке Стратегии социально-экономического развития города как наукограда. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие собрало на одной площадке более 70 участников, включая представителей научно-производственного комплекса, администрации, бизнес-сообщества, общественных объединений, а также экспертов. Основной задачей сессии стала выработка предложений для разработки стратегии с учетом новых вызовов и актуальных приоритетов развития.

Работ, а проходила в формате групповых дискуссий, которые сфокусировались на ключевых направлениях: «Научно-производственный комплекс», «Экономика», «Население и кадровый потенциал» и «Городская среда».

В ходе сессии проанализировали приоритетные стороны и вызовы, стоящие перед городом, сформулировали стратегические цели. Все выработанные предложения, взяты в работу экспертами. Проведенное мероприятие стало важным шагом в планировании будущего города, основанном на мнениях и компетенциях представителей всех ключевых сфер его жизнедеятельности.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.