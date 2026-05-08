В Реутове обсудили с бизнесом земельные вопросы

Встреча главы Реутова Алексея Ковязина с представителями бизнеса прошла 6 мая в формате круглого стола. Участники обсудили земельно-имущественные вопросы и действующее законодательство. Все обращения взяты на контроль, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Реутова Алексей Ковязин вместе с прокурором Московской области Сергеем Владимировичем Забатуриным и уполномоченным по защите прав предпринимателей региона Натальей Юрьевной Чудаковой провели встречу с бизнес-сообществом.

Основная часть обращений касалась земельно-имущественных отношений. Предприниматели поднимали вопросы отказов в предоставлении участков в собственность или аренду без торгов, продления договоров аренды, утверждения схем раздела земельных участков, а также исполнения требований законодательства об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

«Такой прямой диалог позволяет напрямую слышать запросы наших предпринимателей», — отметил Алексей Ковязин.

Он добавил, что все обращения, прозвучавшие в ходе приема, приняли в работу и поставили на контроль.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.