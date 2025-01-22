В РАН заявили об экстремально высокой инфляции в России в 2025 году

По итогам 2025 года «бумажная» инфляция Росстата может продемонстрировать устойчивое снижение, а «справедливая» инфляция останется экстремально высокой, оставляя далеко позади двузначные значения, заявил РИАМО ведущий научный сотрудник лаборатории социального моделирования ЦЭМИ РАН Сергей Гатауллин.

В логике Центробанка инфляция является последим звеном в трансмиссионном механизме денежно-кредитной политики, отмечает он. Это значит, что по итогам первого квартала мы будем продолжать наблюдать преимущественно проинфляционные факторы второго полугодия прошлого года — перекредитование, возрастающие расходы федерального бюджета на фоне ухудшающейся конъюнктуры сырьевого экспорта и низкой эффективности российского бизнеса.

«Если действия финансовых властей выдержат общественное давление, то по итогам года ситуация может измениться и „бумажная“ инфляция Росстата продемонстрирует устойчивое снижение. „Справедливая“ инфляция останется экстремально высокой, оставляя далеко позади двузначные значения», — считает Гатауллин.

Для государственной экономики номинальные значения инфляции ничего не значат, бизнес будет укрупняться под воздействием доступа к финансированию на специальных условиях, а за ошибки в денежно-кредитной политике заплатят граждане обесцениванием своих сбережений, заработных плат, пенсий и социальных выплат, резюмирует экономист.