В Раменском подписали трехстороннее соглашение на 2025 год в сфере экономики

В Раменском муниципальном округе подписано трехстороннее территориальное соглашение между администрацией, профсоюзами и работодателями, устанавливающее принципы регулирования трудовых отношений на местном уровне. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Церемония подписания традиционно состоялась в рамках празднования Дня труда Московской области во Дворце культуры «Сатурн».

Соглашение заключено между администрацией Раменского округа, Координационным советом профсоюзов округа и Советом научных и промышленных предприятий. Документ определяет общие правила регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на территории муниципалитета в 2025 году.

Как отметил глава Раменского округа Эдуард Малышев, подписанное соглашение упрочит достигнутые ранее договоренности между сторонами. Приоритетными целями названы защита интересов работников, привлечение бизнеса и инвесторов, создание рабочих мест и рост заработных плат.

В числе основных задач соглашения — проведение социально-экономической политики, направленной на обеспечение права граждан на достойный труд, повышение качества жизни работников, устойчивое развитие экономики, рост ее конкурентоспособности и доходов организаций, производительности труда, стабильную занятость, безопасность на рабочих местах и расширение возможностей профессионального роста.

Соглашение подписали глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев, председатель координационного совета профсоюзов Раменского муниципального округа Дмитрий Гайдай и председатель совета научных и промышленных предприятий Раменского муниципального округа Акоп Акопян.

Соглашение станет основой для переговоров и заключения отраслевых соглашений, коллективных договоров в организациях и у индивидуальных предпринимателей на территории Раменского округа.

Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — написал Воробьев.