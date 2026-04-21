В Раменском округе запустили комплекс по выпуску кормов

Производственно-складской комплекс по выпуску кормов для домашних животных ввели в эксплуатацию в деревне Никулино Раменского округа. Проект реализовала компания «КППП РУСКОН», его мощность составит до 24 тыс. тонн продукции в год, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Компания «КППП РУСКОН» получила разрешение на ввод в эксплуатацию нового комплекса площадью около 4,6 тыс. кв. м. В реализацию проекта уже инвестировано более 500 млн рублей. В настоящее время продолжается оснащение объекта и развитие инфраструктуры.

Внутри комплекса организуют зоны приема и хранения сырья, участки комплектации и упаковки, а также склад готовой продукции. Отгрузка кормов потребителям будет осуществляться автомобильным транспортом. Мощность предприятия позволит выпускать до 24 тыс. тонн продукции ежегодно.

В министерстве отметили, что комбинат «РУСКОН», выпускающий консервы и продукты быстрого приготовления для животных, расширит линейку продукции. После полного запуска комплекса здесь наладят импортозамещающее производство сухих кормов.

Предприятие использует собственные упаковочные решения. Продукцию фасуют в банки из ламистера и мягкую упаковку из многослойной полимерной пленки. Такие материалы позволяют применять более щадящие и быстрые режимы стерилизации, что помогает сохранить натуральный вкус корма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.