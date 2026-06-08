Россияне будут работать 4 дня из-за Дня России: как это отразится на зарплате

Кандидат экономических наук Игорь Балынин сообщил о короткой рабочей неделе в июне 2026 года. При полной отработке месяца зарплата не снизится, передает «ФедералПресс» .

День России 12 июня будет нерабочим праздничным днем. При пятидневной неделе рабочими станут 8, 9, 10 и 11 июня, выходными — 12, 13 и 14 июня.

Балынин уточнил, что в июне 2026 года будет 21 рабочий день и девять выходных и праздничных дней. За год число рабочих дней останется таким же, как в 2025-м, — 247; выходных и праздничных будет 118.

Пенсии тем, кто получает выплаты через банк 12–14 июня, перечислят заранее — 11 июня. Для получателей через «Почту России» сохранятся привычные даты с учетом режима отделений: при совпадении с выходным выплату можно получить накануне.

Эксперт подчеркнул, что заявления для досрочного перечисления не нужны: у Социального фонда России есть все данные. Если звонящие просят оформить такое заявление, это мошенники. Балынин посоветовал не вступать в диалог и сразу положить трубку.

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