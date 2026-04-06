В Раменском округе появится мебельное производство

В Раменском округе семья Меркуловых, которая занимается изготовлением мебели уже 30 лет, начала строительство собственного производственно-складского здания полного цикла.

Ранее они арендовали площади, а теперь возводят свое двухэтажное здание. Инвестиции в проект — более 40 миллионов рублей.

Сейчас на участке уже готов фундамент и подведено электричество мощностью 150 киловатт. В этом месяце начнут монтаж металлоконструкций — их уже сварили и подготовили.

В здании площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров разместятся столярный и сборочный цеха, склады, а также участки по обработке и покраске металла и дерева. Здесь будут делать мебель на заказ для частных домов, кафе, летних веранд и жилых комплексов. Дизайн-проекты компания разрабатывает, в том числе, сама. Планируют поставлять продукцию в розницу и выходить на маркетплейсы.

Открытие производства даст от 25 до 50 новых рабочих мест. Предприятию потребуются столяры, маляры по мебели, дизайнеры, менеджеры и разнорабочие. Один из основателей, Илья, признался: очень хочется привлекать молодежь и обучать ремеслу с нуля. Удобная доступность производства — как из Раменского, так и из Бронниц — позволит привлечь сотрудников из двух городов.

Запустить новое производство планируется в 2027 году.

Автор текста, фото и видео: Ольга Антонова